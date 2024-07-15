15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, resmi tatilde toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. 15 Temmuz toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verecek mi merak ediliyor. 15 Temmuz otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da İstanbul genelinde, İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda, İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay, tünel araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul'un işlettiği tramvay, metro, hafif metro, füniküler, teleferik ve Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı ücretsiz olarak kullanılabilecek.

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda, vatandaşlar 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar EGO Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.

15 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Bu indirim, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı için geçerli olacak. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliğiyle işletilen İZBAN'da seferler, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.