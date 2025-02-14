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14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?

14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?
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Bankacılık işlemlerini şubeden yapmak isteyen vatandaşlar, "Bankalar saat kaçta açılıyor?", "Şubeler kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 14 Şubat 2025 itibarıyla, maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale işlemleri gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, güncel banka mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, öğle arası kaçta?

Bankacılık işlemleri için şubeye gitmek isteyen vatandaşlar; özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların güncel mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor, kaça kadar hizmet veriyor? Bankaların öğle arası saatleri nedir? İşte, bankaların çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'deki bankaların büyük bir bölümü, hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 17.00'de kapanıyor. Bankalar, 12.30 - 13.30 saatleri arasında öğle tatili nedeniyle hizmete ara veriyor. Ancak bazı bankaların bu saatlerde şube içi düzenlemeleri farklılık gösterebilir.

14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?Ziraat Bankası öğle arası

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?İş Bankası şubeleri

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?Garanti çalışma saatleri

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?Akbank şubeleri

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

14 ŞUBAT BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ! Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta?QNB Finansbank müşteri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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