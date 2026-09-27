130 fon tasfiyeye giderken Diyarbakır'da iş insanları, esnaf ve memurlar etkilendi

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Türkiye’de binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizi, Diyarbakır'daki birçok kişiyi de etkiledi. Fonlarda düşük işlem hacimli hisselerin olağanüstü değer kazanmasıyla büyüyen sistem, yatırımcıların paralarını geri çekmek istemesiyle likidite krizine dönüştü. Diyarbakır’da iş insanları, çok sayıda esnaf ve memurun yüksek getirili fonlara yatırım yaptığı belirtilirken, kent ekonomisine olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizi, yalnızca İstanbul’daki finans çevrelerinin değil, Anadolu’daki iş dünyasının da dikkatini çekti. Bazı fonlarda düşük işlem hacimli hisselerin olağanüstü değer kazanmasıyla büyüyen sistem, yatırımcıların paralarını geri çekmek istemesiyle likidite krizine dönüştü. Diyarbakır’da da çok sayıda iş insanının yüksek getirili fonlara yatırım yaptığı belirtilirken, kentte kimlerin hangi fonlara ne zaman ve ne kadar para yatırdığı sorusu gündeme geldi.

Türkiye’de 17 Eylül günü ortaya çıkan fon krizinin etkileri Diyarbakır’a kadar ulaştı. Diyarbakır’da onlarca iş insanı ve küçük yatırımcının sistemsel krizden etkilendiği iddia ediliyor.

Diyarbakır’da yatırımcı oran ne kadar?

Türkiye'nin finans merkezleri denildiğinde akla ilk olarak İstanbul, Ankara veya İzmir geliyor. Ancakson yıllarda fon piyasası Anadolu'da da yatırımcı tabanını genişletti.

Ekomim’de yer alan verilere göre, 2025 yılı verilerine göre Diyarbakır'da nüfusa oranla fon yatırımcısı oranı yüzde 1,93olarak açıklandı. Aynı araştırmada Türkiye genelinde fon büyüklüğünün 8,5 trilyon lirayı aştığı belirtiliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 455 bin 758 kişinin tasfiye edilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısı olduğunu açıkladı. Diyarbakır'da nüfusa oranla fon yatırımcısı oranının yüzde 1,93 olduğu kabul edilirse yaklaşık 10 bin kişinin fonlardan aldığı sonucu ortaya çıkıyor.

Diyarbakır açısından asıl dikkat çekici nokta ise rakamın kendisinden çok, kentte iş dünyasının finansal yatırım araçlarına ilgisinin giderek artması.

Kentte çok sayıda iş insanının esnaf ve memurun da yüksek getiri beklentisiyle çeşitli fonlara dahil olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle ulusal ölçekte yaşanan fon krizinin Diyarbakır'daki gerçek boyutunun ortaya çıkması için şu soruların yanıtlanması önem taşıyor:

Diyarbakır'dan kaç kişi bu fonlara yatırım yaptı?

Hangi fonlara yatırım yapıldı?

Yatırımlar ne zaman yapıldı?

Kriz öncesinde fondan çıkanlar oldu mu?

Fonların kapalı döneminde yatırım yapan Diyarbakırlı yatırımcılar var mıydı?

Ve en önemlisi; Kentteki yatırımcıların ne kadarlık parasının bugün tasfiye sürecindeki fonlarda bulunduğu biliniyor mu?

Yaşanan krizin kent ekonomisine olumsuz katkıları ne kadar olacak?

Bu soruların yanıtı ortaya çıkmadan Diyarbakır'ın krizden ne ölçüde etkilendiğini söylemek mümkün değil.

Asıl tartışma: Parayı yatıran mı, sistemi kuran mı?

Fon krizinin ardından en fazla tartışılan konulardan biri de burada ortaya çıkıyor.

Bir kişi, yüksek getiri gördüğü için parasını bir fona yatırmış olabilir.Bu kişinin yaptığı yatırımın riskini bilip bilmediği ayrı bir tartışma.Ancak başka bir soru daha var:Bu olağanüstü getiriler nasıl oluştu?

SPK, bazı düşük dolaşımlı hisselerdeki fiyat hareketlerinin ekonomik gerçeklik ve şirket büyüklükleriyle açıklanamayacak seviyelere ulaştığını belirtti. Bu nedenle 28 Ağustos'ta yatırım fonlarının portföy yapısına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.

Daha sonra yaşanan ödeme sorunlarının ardından tasfiye süreci başladı.

Bu nedenle soruşturmanın yalnızca parasını çekemeyen yatırımcılar üzerinden değil, fonların nasıl büyüdüğü, hangi hisselerin hangi fiyatlardan alınıp satıldığı ve krizden önce kimlerin fondan çıktığı gibi başlıklar üzerinden de yürütülmesi kamuoyunun temel beklentilerinden biri haline geldi.

Diyarbakır'da şimdi başka bir soru gündemde

Diyarbakır'daki iş dünyası açısından mesele yalnızca kaybedilen veya bekleyen para değil.

Kentte sermayenin hangi yatırım araçlarına yöneldiği de önemli.

Çünkü Diyarbakır'da sanayicinin, tüccarın ve şirket sahibinin temel sorunlarından biri uzun süredir finansmana erişim.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2025'te Diyarbakır'da reel sektör ile finans sektörünü buluşturan toplantıya çok sayıda iş insanı katılmış, kent iş dünyasının finansmana erişim ihtiyacı özellikle vurgulanmıştı.

Şimdi ise finansmana ihtiyaç duyan iş dünyasının bir bölümünün, yüksek getiri beklentisiyle sermaye piyasalarındaki fonlara yönelip yönelmediği tartışılıyor.

Bu nedenle Diyarbakır açısından fon krizinin gerçek fotoğrafını çekmek için yalnızca SPK'nın açıklamalarına bakmak yeterli olmayabilir.

Kentin iş dünyasının bu sistemdeki pozisyonunun da ortaya çıkarılması gerekiyor.

Krizin vatandaşa anlattığı en basit gerçek, Fon krizinin belki de en anlaşılır özeti şu:

Bir yatırımın değerinin ekranda yükselmesi, o paranın gerçekten kasada bulunduğu anlamına gelmiyor.

Sistem nasıl işliyor?

Türkiye’de son günlerde konuşulan “fon krizi”, aslında oldukça karmaşık bir finans olayının sonucu.

Basitçe anlatmak gerekirse; Bir yatırım fonunu, çok sayıda kişinin parasının bir araya getirildiği büyük bir ortak kasa gibi düşünün. Bu para, fon yöneticileri tarafından hisse senedi, tahvil, altın veya başka finansal araçlara yatırılıyor.

Normal şartlarda bir yatırımcı parasını geri istediğinde fon, elindeki varlıkları satarak yatırımcıya parasını ödüyor.

Sorun ise bazı fonlarda, satılması zor ve piyasada az işlem gören hisselerin çok yüksek fiyatlardan değerlenmesiyle ortaya çıktı.

Fonların değeri yükseldikçe yatırımcıların kazancı da kâğıt üzerinde büyüdü.

Ancak herkes aynı anda parasını geri istemeye başladığında sistemin en önemli sorunu ortaya çıktı:

Kâğıt üzerinde milyarlarca lira değerinde görünen varlıkları kısa sürede nakde çevirmek mümkün değildi. İşte buna “likidite krizi” deniyor.

10 milyon liralık yatırımınız ekranda 20 milyon lira görünebilir.

Ama herkes aynı anda parasını çekmek ister ve elinizdeki varlıkları 20 milyon liraya satacak alıcı bulunamazsa, o 20 milyonun tamamını nakde çeviremeyebilirsiniz.

Türkiye'deki son gelişmelerin merkezinde de tam olarak bu sorun bulunuyor.

Şimdi yüz binlerce yatırımcı, fonların tasfiye edilmesini ve ellerindeki varlıkların ne kadarının ne zaman nakde dönüşeceğini bekliyor.

Peki balon nasıl oluştu?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıklamalarına göre bazı fonların, fiili dolaşımı düşük hisselerde ekonomik gerçeklikle açıklanamayacak fiyat hareketlerine yol açtığı tespit edildi.

BBC Türkçe'nin uzman görüşlerine dayandırdığı haberinde de bazı fonların küçük şirketlerin az işlem gören hisselerini yüksek miktarlarda satın alarak fiyatların yükselmesine neden olabildiği aktarıldı.

Buradaki mekanizmanın işleyişi şu şekilde şöyle özetlenebilir:

10 liralık bir hisse düşünün.

Bu hisse piyasada çok az kişinin elinde.

Alımlar yoğunlaşınca fiyat 20, 30, 50 liraya çıkıyor.

Fonun elindeki hisseler de artık daha değerli görünüyor.

Böylece fonun getirisi yükseliyor.

Getirinin yükselmesi yeni yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Yeni para geldikçe aynı hisselerdeki pozisyonlar büyüyor.

Fakat bir noktada yatırımcılar “Paramı geri istiyorum” dediğinde, ortada satılması gereken büyük miktarda hisse bulunuyor.

Alıcı yeterli değilse fiyat düşmeye başlıyor.

Fiyat düşünce fonun değeri de düşüyor.

Daha fazla yatırımcı parasını çekmek istiyor.

Daha fazla satış geliyor.

Ve sistem bir anda tersine dönüyor.

500 binden fazla yatırımcı neden bu kadar önemli?

SPK'nın 17 Eylül'deki kararıyla 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı ve 130 fon için tasfiye süreci başlatıldı.

Tasfiye kapsamındaki fonların portföy büyüklüğü yaklaşık 826 milyar liraolarak hesaplanırken, fon bazlı yatırımcı sayısının 515 binin üzerindeolduğu bildirildi.

Bu rakam, meselenin yalnızca büyük yatırımcıların yaşadığı bir finans problemi olmadığını gösteriyor.Çünkü bu sistemin içerisinde;şirket sahipleri,profesyonel yatırımcılar,yüksek gelir grubundaki vatandaşlar ve küçük yatırımcılar da bulunuyor.

Dolayısıyla bugün tartışılan temel soru yalnızca “Fonlarda ne oldu?” değil.

“Bu fonların değeri nasıl bu kadar yükseldi ve yatırımcılar neden risk konusunda zamanında uyarılmadı?”

Haber: Barış Ünal

Kaynak: Haber Platformu