120-180 ay vadeli 1,20 faizli konut kredisinde düğmeye basıldı! İkinci el konutta geçerli olacak mı?

Konut kredilerinde artan faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayana kişilere müjdeli haber! 180 aya kadar vadeli 1,20 faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans dünyası temsilcileriyle buluşmuş ve uygun faizli konut kredisinin işaretini vermişti. İlk kez ev sahibi olacak kişileri kapsaması beklenen kredinin detayları ortaya çıkıyor.

Evi olmayan ve kirada oturan milyonlarca kişiye ev satın alma kolaylığı geliyor. 1,20 faizli konut kredisi çalışmaları devam ediyor. Kamu ve özel bankalarda 2,80'e ulaşan faizler kredi ile ev almayı zorlaştırıyor. Evi olmayanlara kolaylık sağlayacak destek paketi için çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelmişti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

DETAYLAR BELLİ OLUYOR

Düşük faizli kredide detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenleme ile evi olmayan kişilere kredi kolaylığı sağlanması bekleniyor. Kamu bankaları aracılığıyla 1,20 faiz oranıyla ve 120-180 ay vadeli verilmesi beklenen kredinin ikinci el konutları kapsayacağı da tahmin ediliyor.

Artan faiz oranlarıyla nedeniyle kredi ile ev almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bazı bankaların kredileri 2,80 seviyesine kadar yükseliyor. Merkez Bankası'nın BDDK'yla birlikte düşük faizli kredi çalışmaları olduğu bildirilmişti.

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1,20 FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Kredilerin belirli şartları sağlayacak kişilere verilecek olması nedeniyle konut fiyatlarında artış beklenmiyor. Kampanyanın "ilk kez ev alacak" kişileri kapsayacağı düşünülüyor. Finansmana erişip düzenli ödeme yapabilecek kişilerin 1,20 faizli krediden faydalanacağı tahmin ediliyor.

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması kriterler getirilmesi söz konusu olabilir.