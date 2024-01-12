Tekirdağ'ın Erciş'te kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle birçok mahallenin yolu kapanırken birçok araç ise yolda kaldı. Daha sonrasında Tekirdağ'da okullar tatil mi? Sorusu da gündeme geldi ve merak edildi. Peki, 12 Ocak Tekirdağ okullar tatil mi? Bugün Tekirdağ'da Erciş'te okullar tatil edildi mi son dakika!

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde 10 Ocak Çarşamba okulların tatil edileceğini duyurdu. Süleymanpaşa ilçesindeki tüm okullar ve özel eğitim merkezleri 1 gün süreyle tatil edilirken, Şarköy ve Malkara ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için de eğitime ara verileceği belirtildi. Fakat 12 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime devam edilecek.