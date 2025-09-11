11 Eylül'de Hangi Maçlar Var? İşte Maç Takvimi!

11 Eylül Perşembe akşamı, Avrupa futbol sahaları adeta nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya yarışacak. Taraftarların coşkusuyla daha da heyecanlanan maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. Avrupa futbolunun bu kritik karşılaşmalarıyla ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.

11 EYLÜL MAÇ PROGRAMLARI!

08:00 TRT Spor – İlk Baskı (Tekrar)

– İlk Baskı (Tekrar) 10:15 TRT Spor – Beşiktaş Maç Özetleri (Tekrar)

10:25 TRT Spor – Sabah Spor Bülteni (Tekrar)

10:30 beIN Haber – beIN Sabah (Tekrar)

– beIN Sabah (Tekrar) 11:00 TRT Spor – Spor Manşet (Tekrar)

11:00 HT Spor – HTSpor Gündem (Tekrar)

11:00 A Spor – Spor Ajansı (Tekrar)

12:00 Eurosport – Spruce Meadows (Tekrar)

12:30 TRT Spor – TRT Gün Ortası (Tekrar)

12:30 HT Spor – Kürsü (Tekrar)

13:00 beIN Haber – beIN Gün Ortası (Tekrar)

13:00 Eurosport – Dünya Snooker Şampiyonası (Tekrar)

13:30 S Sport 2 – Serie A (Canlı/Diğer)

13:30 HT Spor – Bakış Açısı (Tekrar)

13:30 TRT Spor – Öğlen Spor Bülteni (Tekrar)

14:00 Tivibu Spor – Her Gün Spor (Tekrar)

14:00 TRT Spor – Spor Stüdyosu (Tekrar)

14:00 A Spor – Gün Ortası (Tekrar)

15:00 HT Spor – Satır Arası (Tekrar)

15:00 S Sport – NBA (Canlı)

15:00 A Spor – Spor Gündemi (Canlı)

15:45 Eurosport – İspanya Bisiklet Turu, 18. Etap (Tekrar)

16:00 Tivibu Spor – Dünyada Spor (Tekrar)

16:00 TRT Spor – Hedef Süper Lig (Tekrar)

17:00 S Sport 2 – World Strongest Man (Tekrar)

17:00 S Sport – La Liga (Canlı/Diğer)

17:30 TRT Spor – Spor Merkezi (Tekrar)

17:30 S Sport 2 – Super Cars (Tekrar)

18:00 HT Spor – HTSpor Ana Haber (Tekrar)