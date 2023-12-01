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1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı?

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Tüm dünya çapında heyecanla beklenen günlerden bir tanesi de Yılbaşı oluyor ve birçok kişi tarafından 1 Ocak 2024 tatil mi? Ve 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? soruları araştırılıyor. Peki, 1 Ocak 2024 tatil mi?

1 Ocak 2024 tatil mi? Sorusu, özellikle çalışan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yeni yıla dair merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca 2024 yılı yaklaşırken bir yandan da vatandaşlar tarafından yılbaşı kutlamalarında dair sorular da merak edilmeye başlanıyor. Bu kapsamda özel günler ve tatiller de araştırılmakta. Peki, 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı?

1 OCAK 2024 TATİL Mİ?

2024 yılında bir ocak tarihi Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak Pazartesi günü yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2023 gününden ibaret olacak.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Emir Ceran
Emir Ceran
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