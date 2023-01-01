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1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler, Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi?

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1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler, Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi?

Özel günlerde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle birçok vatandaş tarafından 1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar internet üzerinde Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler, Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi?

Bir garip olay! İETT otobüsünün içindekileri gören vatandaş cep telefonuna sarıldıBir garip olay! İETT otobüsünün içindekileri gören vatandaş cep telefonuna sarıldı

1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, yılın ilk gününde vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasındaki yerini aldı ve Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler, Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Soruları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Ocak 2023 toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler, Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi?

1 OCAK 2023 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Fakat aynı durum 31 Aralık tarihinde geçerli olmayacak. Buna göre 1 Ocak tarihinde toplu taşıma ücretsiz şekilde hizmet verecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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