Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Yılmaz Kırdemir ile İ.İ, Meydan Yeri Sarraflar Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İ.İ'nin göğsünden bıçakladığı Yılmaz Kırdemir, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde kurtarılmadı.

Şüpheli İ.İ. ve kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen İ.Ö, polis ekiplerince Ankara'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kişi de adliyeye sevk edildi.

Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Binali Yıldırım Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Amelia Hamlin Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ozan Tufan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yozgat'ta husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 18:36:25. #1.12#