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Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı daire yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı daire yangın çıktı

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı evde kombinden çıkan yangın mahalleyi paniğe sevk etti.

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı evde kombinden çıkan yangın mahalleyi paniğe sevk etti.

Afyonkarahisar kent merkezi Marulcu Mahallesi'nde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı bir aparmanın giriş katımda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Dairenin balkonundaki kombiden çıkan ateşin balkonda bulunan pamuklara sıçramasıyla meydana gelen yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Daire bulunan vatandaşlar, yangının çıktığı daireDE yabancı uyruklu vatandaşların kaldığını ve sabah evden çıktıklarını belirttiler.

Yangına ilişkin tutanak tutan itfaiye ekipleri daha sonra soğutma işleminin ardından bölgeden ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

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