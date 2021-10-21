Vefat Eden: Fahriye ŞAHİN
İlçemiz Saray Mahallesi'nden, (Merhum) Zeki Şahin'in eşi, Sinan Şahin'in annesi FAHRİYE ŞAHİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Saray Mahallesi'nden, (Merhum) Zeki Şahin'in eşi, Sinan Şahin'in annesi FAHRİYE ŞAHİN, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumenin cenazesi bugün selayı müteakip Saray Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Avcı Sultan Mehmet (Merkez) Cami'ne getirilecek, öğle ve cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
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