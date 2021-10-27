Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın Başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2021 yılı Ekim ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Mehmet Ali ÖZKAN başkanlığında İl İstihdam Kurulu üyelerinin katılımı ile yapıldı. Toplantı Vali Mehmet Ali ÖZKAN'ın konuşmaları ile başladı. ÖZKAN, "ilimizde mevcut olan istihdam olanaklarının yanında bir de tarım ve turizm sektörlerini destekleyerek birçok vatandaşımıza iş olanakları yaratmayı hedefliyoruz. Alacağımız kararlar ile ilimizde istihdamın desteklenmesi, korunması ve geliştirilmesine aracılık edeceğiz. Bilindiği üzere zorlu bir pandemi süreci geçirdik. Bu süreçte bakanlıklarımız tarafından yapılan desteklerle işverenlerimize, çalışanlarımıza, sosyal destek alan vatandaşlarımıza kısaca ilimizde yaşayan birçok vatandaşımıza "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında desteklerimizi sürdürdük. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden bugüne kadar vatandaşlarımıza toplamda 58. 730. 753, 00 TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. Bununla birlikte bütün Kurum ve Kuruluşlarımızla esnafımızın ve çalışan kesimimizin yanında yer alarak istihdamlarını devam ettirmelerine yardımcı olduk. " dedi

Yine ÖZKAN "yürüttüğümüz olumlu istihdam politikaları ile ilimizde işyeri ve çalışan sayılarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Ocak - Temmuz SGK verilerinin istatistiki durumuna baktığımızda ilimizin açılan iş yeri sayısında %25'lik bir artış göstererek Türkiye birincisi, 4a kapsamında çalışan sayılarına baktığımızda ise %19'luk bir artışla ilk 6 il arasında olduğunu görmekteyiz. Bize destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımıza, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Toplantıda söz alan İŞKUR İl Müdürü Özdemir AKTAŞ ise "Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak ilimizde pasif istihdam politikaları kapsamında pandeminin başladığı ilk günden 2021 yılının Haziran ayı sonuna kadar 1. 683 kişiye 12. 279. 157 TL Kısa Çalışma Ödeneği, yine aynı dönemde 994 kişiye 4. 486. 067 TL İşsizlik Ödeneği ve işsizlik ödeneğinden faydalanamayan 1. 897 kişiye ise 9. 018. 237 TL Nakdi Ücret Yardımı olmak üzere toplamda 25. 783. 461 TL lik bir ödeme gerçekleştirdik. Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında ise 2021 yılı Eylül sonu itibariyle Toplum Yararına Program ile 510 kişiye 15. 843. 301 TL, İşbaşı Eğitim Programı ile 658 kişiye 5. 824. 657 TL, Mesleki Eğitim Kursları ile de 267 kişiye 1. 753. 334 TL olmak üzere toplam 23. 421. 292 TL ödeme gerçekleştirdik. Genel olarak pandemi sürecinin başlandığı 2020 yılının başından bu yana Sosyal Destek Programı kapsamında ödenen 9. 526. 000 TL'lik yardım ile birlikte Kurumsal hizmetlerimizden faydalanan vatandaşlarımıza toplamda 58. 730. 753, 00 TL'lik bir ödeme yaptık. " dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, yapılan işgücü uyum ve diğer faaliyetlerin değerlendirilmesinin ardından "İl İstihdam Politikası" ve "İl Mesleki Eğitim Politikası" başlıklarında alınan kararlar ile diğer üyelerin görüş ve önerilerinin sunulmasıyla son buldu.

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