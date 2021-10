Vali Funda Kocabıyık, Merkez ilçe mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, muhtarların, yerel yönetimlerin güçlü ve dinamik olmasında önemli görevler üstlenmenin yanında aynı zamanda mahalle ve köylerde Devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini kaydetti.

Devletimizin; kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, " Kalkınmayı bir bütün olarak her boyutta sağlayarak ilimizin her köşesine dokunmanın ve her meselesine ortak bir çabayla çözüm getirmenin en etkili ve en verimli yöntem olduğu düşüncesindeyim.

Devletimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerimiz köylerde; Belediye Başkanlığımız da mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın başta yol, ulaşım, altyapı olmak üzere yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltmek için çaba göstermektedir.

Devletimizin; kamu kurum ve kuruluşlarımızın yegane gayesi; "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" düsturuyla her alanda ve her konuda insanı üstün tutarak ona değer vermesi, ona dokunması, ona şefkatli ve merhametli yüzünü göstermesi ve insanın ihtiyaç duyduğu hizmetleri yerine getirerek onu yüceltmesidir. " dedi.

Muhtarlarımızın, mahalle ve köylerimizi en iyi şekilde tanımalarının vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesinde çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Funda Kocabıyık konuşmasına şöyle devam etti; " İlimizde de sizler, görev yaptığınız mahallelerde ve köylerde karşılaştığınız sorunları tespit etme ve sonrasında bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirme, çözüme yönelik üretilen çalışmaları takip etme görevini gerçekleştirmektesiniz. Mahalle ve köylerinizi; sosyal, ekonomik ve kültürel yönden en iyi sizler tanıdığınız için, vatandaşlarımıza hizmetlerin götürülmesi noktasında en büyük yardımcılarımızsınız.

Bu bilinçle siz değerli muhtarlarımıza gereken tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Halk ile iç içe olarak; gelişen, kalkınan, büyüyen, her gün daha iyiye giden bu büyük ülkenin ve milletin geleceğine daha anlamlı katkılar sağlamak için bir arada olmayı sürdüreceğiz.

Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, toplantımızın ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. "

Vali Funda Kocabıyık konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, il genel meclisi üyeleri, daire müdürleri, merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/13102021/muhtarlar-toplantisi. rar

