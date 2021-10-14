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Uşak Belediyesi çalışanlarına afet eğitimi verildi

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak Belediyesi çalışanlarına afet eğitimi verildi

Uşak Belediyesinde çalışan personellere "afet farkındalık eğitimi" verildi.

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesinde çalışan personellere "afet farkındalık eğitimi" verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afad ekiplerince Uşak Belediyesinde çalışan personellere Atatürk Kültür Merkezi'nde "afet farkındalık eğitimi" verildi.

Eğitim kapsamında personellere olası bir afet durumunda izlenmesi gereken yollar anlatıldı.

Programda, ev, okul ve iş yerlerine yönelik afet hazırlıkları, bölgesel bazlı riskler, afet ve acil durum planı hazırlanmasındaki gereklilik, afet ve acil durum çantasının önemi, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konular hakkında bilgi verildi.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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