GÜRÜN, SİVAS (Habermetre) - "Umut Veren Genç Liderler 5. Yılında"Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Enderun'dan En Gürün'e Model Motivasyonlu Rehberlik Projesi" kapsamında, ilçemizde tüm liselerin sınıf başkanları, pansiyon başkanları ve onu kurulu başkanlarının katılımları ile yapılan "Umut Veren Genç Liderler " seminerine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ve okul müdürleri tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımız, konferans salonunda genç liderler ile bir araya geldi. Seminerde konuşan Sayın Kaymakamımız, " Öğrencilere tarihimizdeki başarılı liderlerin nasıl başarılı olduklarını, kendilerini her yönden iyi tanıyıp ona göre hareket etmeleri, liderlik konusunda özellikle kitap okumanın ne denli önemli olduğunu vurguladı ve öğrencilerle birlikte kitap okuma kampanyasını başlattığını" söyledi. Konferans sonrası okul bahçesinde oluşturulan "Güvercin Evi" nin tanıtımı yapıldı ve güvercin uçurma etkinliği ile program sona erdi.

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