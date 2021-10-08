'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

ADANA (DHA) - BU yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' kapsamında kent merkezinden yola çıkan ' Gastronomi Treni', Pozantı'ya geldi. Konuklar, burada yöresel kahvaltı yapıp, Varda Köprüsü'nü gezdi. Resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl dijital olarak düzenlenen ve bu yıl 5'incisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın resmi açılışını yapacağı festival için belirlenen alana lezzet stantları kuruldu. Festival kapsamında bugün sabah saatlerinde kent merkezinden kalkan 'Gastronomi Treni', Pozantı'ya geldi. Buradaki Belemedik Tabiat Parkı'nda yöresel kahvaltı yapan konuklara, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay eşlik etti. Kahvaltının ardından tren, Varda Köprüsü'ne giderken, konuklar burayı gezdi. Fotoğraf çekimleri sonrası tren, Adana'ya döndü.