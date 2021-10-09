Türkiye - Norveç maçı kaç kaç bitti? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? Türkiye - Norveç maçı golü kim attı?

Türkiye ile Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında karşı karşıya geldi. Maç hakkındaki detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internette en çok "Türkiye - Norveç maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Norveç maçı golü kim attı? Türkiye Norveç maçı bitti mi?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Norveç arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Türkiye bu sonuçla puanını 12'e çıkardı.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇINDA GOLÜ KİM ATTI?

Türkiye ile Norveç arasında 1-1 biten maçta Türk Milli Takımımızın golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için kalan 3 maçını da kazanması gerekmekte. Norveç ile Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek olan A Milli Takımın Lider çıkabilmesi için Hollanda'nın 4 veya daha fazla puan kaybetmesi gerekmekte. Türk Milli Takımı'nın gruptan 2. çıkabilme olasılığı ise daha fazla. Türkiye ile Norveç arasında 2 puan bulunmakta. Türkiye'nin 3 maçını da kazanması halinde Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Norveç'in son maçında lider Hollanda ile karşılaşacak olması ise ümitlerimizi arttırıyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI!

11 Ekim 2021: Norveç-Karadağ

13 Kasım 2021: Norveç - Letonya

16 Kasım 2021: Hollanda - Norveç

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

1- Hollanda/ 16 puan

2- Norveç/ 14 puan

3- Türkiye/ 12 puan

4- Karadağ/ 11 puan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

5- Letonya/ 5 puan

6- Cebelitarık/ 0 puan

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