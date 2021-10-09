Türkiye - Norveç maçı kaç kaç bitti? Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? Türkiye - Norveç maçı golü kim attı?
Türkiye - Norveç maçı kaç kaç bitti? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında büyük önem taşıyan Türkiye - Norveç maçı hakkındaki detaylar merak edilmekte. Peki, Türkiye - Norveç maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Norveç maçı golü kim attı? Türkiye Norveç maçı bitti mi?
Türkiye ile Norveç 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında karşı karşıya geldi. Maç hakkındaki detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar internette en çok "Türkiye - Norveç maçı kaç kaç bitti? Türkiye - Norveç maçı golü kim attı? Türkiye Norveç maçı bitti mi?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Türkiye ile Norveç arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Türkiye bu sonuçla puanını 12'e çıkardı.
Türkiye ile Norveç arasında 1-1 biten maçta Türk Milli Takımımızın golünü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için kalan 3 maçını da kazanması gerekmekte. Norveç ile Hollanda'nın puan kaybetmesini bekleyecek olan A Milli Takımın Lider çıkabilmesi için Hollanda'nın 4 veya daha fazla puan kaybetmesi gerekmekte. Türk Milli Takımı'nın gruptan 2. çıkabilme olasılığı ise daha fazla. Türkiye ile Norveç arasında 2 puan bulunmakta. Türkiye'nin 3 maçını da kazanması halinde Norveç'in puan kaybetmesini bekleyecek. Norveç'in son maçında lider Hollanda ile karşılaşacak olması ise ümitlerimizi arttırıyor.
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI!
11 Ekim 2021: Norveç-Karadağ
13 Kasım 2021: Norveç - Letonya
16 Kasım 2021: Hollanda - Norveç
1- Hollanda/ 16 puan
2- Norveç/ 14 puan
3- Türkiye/ 12 puan
4- Karadağ/ 11 puan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
5- Letonya/ 5 puan
6- Cebelitarık/ 0 puan