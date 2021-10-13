Türk Telekom'dan eğitime 10 bin tablet desteği

Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen 10 bin tablet, bakanlık tarafından belirlenen okullar aracılığıyla maddi imkanları kısıtlı öğrencilere dağıtılacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladı.

Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkanları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkanları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk Telekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." yorumunda bulundu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ise Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak, var oldukları her alanda, dokundukları herkesi değerli hissettirme misyonuyla insanı merkeze alan projeler ürettiklerini belirtti.

Ülkenin dört yanında sundukları hizmetler ve toplumun her kesimini kucaklayan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağladıklarını aktaran Önal, Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleştirmesi konusunda öncelikli alanlardan bir tanesinin de eğitim olduğunu dile getirdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptıkları Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldıklarını belirten Önal, "Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak. Türkiye'nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.