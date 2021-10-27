Tunus'ta başbakanlığa üst düzey atamalar yapıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Başbakan Necla Buden Ramazan'a dört danışman atadığı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı atamasına göre, Hatem el-Gafsi, Sare Receb, Akise el-Bahri ve Samiye eş-Şerif Kadur Başbakan Buden'in danışmanlığına getirildi.

Danışmanlık görevine getirilen Akise el-Bahri 25 Temmuz'da azledilen Hişam el-Meşişi hükümetinde, Sare Receb de Yusuf Şahid hükümetinde bakanlık yapmıştı. Samiye eş-Şerif Kadur ise Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan bir enerji uzmanı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurduğu, başbakanı azlettiği bir dizi olağanüstü kararlar almıştı.

Bu kararlardan yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de Said'in yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Necla Buden Ramazan, 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.

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