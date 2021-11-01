TİKA'dan Tanzanya'daki okula laboratuvar desteği

Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Rehema Vakfı İmam Hatip Lisesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından inşa edilen fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları törenle açıldı.

Törene, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, TİKA Program Koordinatörü Halil İbrahim Okur, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Tanzanya İslam Okulları Konseyi yetkilileri, Türk ve Tanzanyalı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Güllüoğlu, törendeki konuşmasında, Tanzanya'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının ülke kalkınmasına destek olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çalışmayı birlikte yürüten TİKA ve Rehema Vakfı yetkililerine teşekkür eden Güllüoğlu, ülkede faaliyet gösteren tüm Türk kurumlarıyla beraber gelecek dönemde iş birliğini artırarak kazan kazan temelli yeni projeleri Tanzanya'da hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Rehema Vakfı Tanzanya temsilcisi Musab Demirlenk da Tanzanya'da eğitim kalitesini artırabilmek adına çalıştıklarını dile getirdi.

Bu çabalarında başta Büyükelçilik ve TİKA olmak üzere Türk kurumlarının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Demirlenk, "TİKA'nın projeye verdiği destek için teşekkür ederiz." dedi.

500 öğrenci eğitim alacak

Bazı bölümlerinde inşaatına devam edilen Rehema Vakfı İmam Hatip Lisesinde çoğunluğunu yoksul ve yetim çocukların oluşturduğu 200 öğrenci eğitim alıyor.

Okul inşaatı bittiğinde ise tamamı yatılı olmak üzere 500 öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor.

Tanzanya genelinde İslami okullar arasında eylülde yapılan ulusal sınavda ilk sırada yer alan okul, ilk defa katıldığı bu sınavda büyük bir başarı gösterdi.

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