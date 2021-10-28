Teknolojik çoban, kulübesinde TV izlemek için dereye santral kurdu

BURSA (İHA) - Bursa'da, ormanların içine kurduğu kulübesinde tavukları ve keçileriyle yaşayan çoban, teknolojiden uzak kalmamak için elektriğini de kendi üretiyor. Dereye kurduğu mini hidroelektrik santraliyle kendi elektriğini üreten çoban, kulübesinde akşamları keyifle televizyon izliyor. Bedava elektrikle kulübesini geceleri ışıl ışıl aydınlatan çoban, bir yandan da gündüzleri keçi otlatırken elinden düşürmediği akıllı telefonunu şarj ediyor.

Büyükorhan ilçesinde çocukluğundan itibaren çobanlık yaparak geçimini sağlayan Zekeriya Demir, onlarca keçiyi yerleşimden uzakta ormanların içinde güdüyor. Keçilerini dağlarda doğal olarak beslemek için ormanda yaptığı kulübesinde yaşayan Demir, burada teknolojiden yararlanmak için kendi elektriğini üretiyor. Kulübesinin yanından akan suya düzenek kuran çoban, suyun akış kuvvetiyle elde ettiği elektriği kulübesinde televizyon izlemede, telefonlarını şarj etmede ve buzdolabında kullanıyor. Halinden memnun olan çoban, elektriğe hiç ücret ödemiyor.

Kendini bildi bileli çobanlık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Zekeriya Demir, "Ben ormanların içinde yaptığım kulübemde yaşıyorum. Ormanlarda keçilerimi güderek, yem kullanmadan organik hayvan yetiştiriyorum. Burada hayvan yetiştirmek için yaşamak zorunda kalıyorum. Dağda teknolojiden uzak kalmamak için elektrik üretmeye karar verdim. Kulübemin yanından akan dereye düzenek kurup suyun kuvvetiyle elektrik ürettim. Elektriğe hiç para vermiyorum" dedi. - BURSA