Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Türkiye'de çiftçilik yapıyor: Burada cennetteyiz

HATAY (DHA) - İdlib'de yaşarken 2012 yılında iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan avukat Yahya Bitar, Hatay'ın Altınözü ilçesinde icara aldığı tarlada, çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Ailesiyle birlikte, kente özgü nar ekşisi yaparak satan Bitar, altı çocuğu olduğunu ve bazılarını üniversitede okuttuğunu anlattı.

ÇOCUKLARI ÜNİVERSİTEDE OKUYOR

İdlib'de Cisr Eş Şuğur ilçesinde ticaret yaptığı sırada yolunun kesildiğini ve gözleri kapatılıp hapse atıldığını daha sonra torpille hapisten çıkabildiğini ve 2012 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındığını anlatan Bitar, "Altınözü'ne yerleştikten sonra icara tarla aldım ve ailemle birlikte burada çiftçilik yapmaya başladık. Mevsimine göre ne varsa, nar, zeytin, erik gibi meyveleri toplayıp tüccarlara satıyoruz. 2'si erkek, 4'ü kız, 6 çocuğum var. İki kızım Uşak Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Nanoteknoloji Mühendisliği okuyor, en büyük kızım Ege Üniversitesi Eczacılığı bitirdi. Biz Türkiye milletinden ve hükümetinden memnunuz. Buradaki halk kollarını açtı bize sahip çıktı. Bize yer, sağlık, bakım ve güvenlik sağladılar" dedi.

'İNŞALLAH BU İYİLİĞİN KARŞILIĞINI ÖDEYEBİLİRİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bitar, "Allah ona uzun ömürler versin. Türkiye'ye ve Türk halkına bu iyiliklerin karşılığını nasıl verebiliriz onu bilemem çünkü diğer devletlerdeki mülteciler ile kıyasladığımızda, Lübnan ve Ürdün gibi diğer ülkelere göre biz cennetteyiz. Umarım çocuklarım askere gider Türk bayrağına hizmet ederler, beni bile alsalar ben de giderim. Bazı Arap ülkeler bize Esad'dan daha fazla zarar verirken, Türk kardeşlerimiz koruyup, kollayıp yardım ettiler. Bizim aramızda kötü olanlara rağmen kardeş gibi davrandılar. İnşallah bir gün bu iyiliğin karşılığı ödeyebiliriz" ifadelerine yer verdi.