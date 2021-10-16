Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti - Haberler
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Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti Bursa'nın son su kabağı ustası Bedri Karalar, mesleğini çıraklarına devretti.

BURSA (İHA) - Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

BURSA - Bursa'nın son su kabağı ustası Bedri Karalar, mesleğini çıraklarına devretti.

20 yıldır su kabağı sanatıyla uğraşan 76 yaşındaki Bedri Karalar, mesleğini çıraklarına devretti. Tahtakale çarşısındaki dükkanında süs kabakları üreten Karalar, gözlerinden ameliyat olması dolayısıyla sanatına noktayı koydu. Ürettiği su kabaklarını Türkiye'nin her yerine gönderen son usta, yine dükkanında misafirlerini ağırlıyor. Su kabaklarından avize, süs eşyaları, gece lambaları gibi objeler tasarlayan Karalar, artan maliyetlerin satışları etkilediğini dile getirdi.

1958 yılında ağaç tornacısının yanında çırak olarak mesleğe başladığını anlatan Bedri Karalar, " Bursa'da 20 senedir kabak sanatıyla uğraşıyorum. Bursa'da ilklerdenim. Bir çok talebemiz oldu, yetiştirdik. Şu an Tahtakale içersinde susak kabağı ve hediyelik eşyayla uğraşıyoruz. Yapmış olduğumuz susak kabağındaki avizelerimiz Türkiye'nin her yerine gidiyor. Yaptığımız işin gelirine bakılırsa ekonomik olarak pek bir gelir elde edemiyoruz. Sadece hobi olarak bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bir ev geçindirmeye kalkarsak bunlarla mümkün değil. Şu an zaten fiyatların çok yükselmesinden dolayı bir ham kabağın 45-50 lira olduğu söyleniyor. Yani bunu devam ettirmemiz mümkün değil. Eşimiz dostumuz gelsin çayımızı, kahvemizi içelim. Yaşım 76, yapacağımız çok bir şey kalmadı. Göz ameliyatı olduk, şu anda kabak sanatıyla uğraşamıyoruz. İş yerinde oturup gelen eşi dostu bekliyoruz. Buradaki gelirler ile çocukları okula göndermeye kalksak yapamazdık. Çünkü Türkiye'de sanata değer yok." diye konuştu.

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti

Su kabağının son ustası, mesleğini çıraklara devretti
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