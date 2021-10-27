Son dakika! Rize'de ev yangınında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Rize'de ev yangınında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Son dakika! Rize'de ev yangınında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında, evde bulunan kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıkan yangında, evde bulunan kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topluca köyü Düz mahallesinde, 69 yaşındaki Dursun Badoğlu'na ait evde yangın çıktı.

Badoğlu ile aynı evde yaşayan Kazım Aydınoğlu (77) kendi imkanları ile evden çıkmayı başardı.

Kaçkar İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile iki katlı evdeki yangın kontrol altına alındı.

Yangında, Dursun Badoğlu'nun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yangın öncesinde evden bir patlama sesi geldiği, yapılan ilk incelemede mutfak tüpünün patladığı ve yangının mutfaktan çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

 İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title