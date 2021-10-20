Son dakika haberleri: Manisa'da düğünde havaya ateş edenlere yönelik operasyonda 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Manisa'da düğünde havaya ateş edenlere yönelik operasyonda 3 gözaltı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Manisa'da düğünde havaya ateş edenlere yönelik operasyonda 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düğünde havaya ateş edenlere yönelik operasyonda 3 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düğünde havaya ateş edenlere yönelik operasyonda 3 tabanca, 2 tüfek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Dilek Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Havaya ateş ettikleri saptanan 3 kişinin evlerine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, fişek ve kartuşlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. (50), H.T. (49) ve T.Ö'nün (28) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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