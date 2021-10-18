Son dakika haberleri! Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde süren şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısının 24'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde süren şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısının 24'e çıktığı, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette 24 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), bugün için 11 ilçede şiddetli kötü hava olasılığı sebebiyle sarı alarm verdi.

Kerala, Karnataka ve Lakshadweep sahilinde bugün saat 23.30'a kadar yüksek gelgitler yaşanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, hava durumu departmanının 21 Ekim'e kadar Kerala genelinde olası gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgarlar konusunda uyardığını söyledi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söylemişti.

Kerala'da 2018'de de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Çelik Mustafa Şentop
Magazin Bülent Ersoy Alişan
Spor Ali Şansalan Lewis Hamilton
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank Lewis Hamilton Hava Durumu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 24'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:29:47. #1.11#