Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.

Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.

Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir kafeye uğradı
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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