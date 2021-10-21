Son dakika gündem: NATO ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, müttefiklerin kabiliyetlerine yönelik yeni hedefler için bakanların bu toplantıda kararlar alacağını bildirdi.

Stoltenberg, "Bakanlar, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunması için doğru kuvvetlerin doğru yerde doğru zamanda bulunmasını sağlayacak kapsayıcı bir plan üzerinde uzlaşacaklar." dedi.

NATO'nun ayrıca ilk yapay zeka stratejisini kabul edeceğini belirten Stoltenberg, 1 milyar avro yatırım hedefi içeren inovasyon fonunun da hayata geçirileceğini aktardı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gündeminde ayrıca Afganistan, Rusya ile ilişkiler, terörle mücadele, Çin'in yükselişi, NATO-AB ilişkileri gibi konular bulunuyor.