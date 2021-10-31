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Son dakika gündem: Polisten scooter denetimi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara aykırı şekilde elektrikli scooter kullanan kişilere para cezası uygulandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara aykırı şekilde elektrikli scooter kullanan kişilere para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih'te kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulamada kaldırımda ve yan yana giden scooter sürücülerine para cezası kesildi.

Denetimler sırasında ceza uygulanan kargocu Merdan Matiyev, toplu taşıma araçlarından daha ucuza geldiğini düşündükleri için scooterle işe gidip geldiğini söyledi.

Matiyev, kesilen para cezalarının toplu taşımaya ödenen ücretten daha pahalıya geldiğini ifade etti.

Dün yapılan denetimlerde tramvay yolunda gittiği için kendisine ceza kesilen ve bu cezayı yerinde bulduğunu belirten Mahmut Muhammedov, ancak bugün neden ceza kesildiğini anlamadığını ve bu cezayı ödemeyi düşünmediğini dile getirdi.

Muhammedov, aracı alırken yeterli bilgilendirmenin yapılmadığını, ceza almadan nasıl kullanacaklarını bilmediğini belirtti.

Polis ekipleri, Bağdat Caddesi'ndeki denetim noktasında, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan kişilere 314 lira para cezası uyguladı.

Ceza uygulanan bir scooter sürücüsü, cezaya tepki göstererek, kaldırımda scooter kullanmaya ceza yazıldığını bilmediğini söyledi.

Son dakika gündem: Polisten scooter denetimi

Son dakika gündem: Polisten scooter denetimi

Son dakika gündem: Polisten scooter denetimi

Son dakika gündem: Polisten scooter denetimi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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