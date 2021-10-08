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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda "Kanal İstanbul'da fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir. Kazı çalışmalarına da plana göre başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında daha önce "Çılgın projem" dediği Kanal İstanbul ile ilgili de önemli noktalarda değindi.

"Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz şüphesiz Kanal İstanbul'dur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Kanal İstanbul'u hayata geçiriyoruz. Uluslararası ölçekte ulaşım ve kalkınma projesidir. Türk boğazlarını kullanan tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Plana göre Kanal İstanbul'un kazısına başlayacağız. Kanal İstanbul fiilen uygulama aşamasına gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılıkta temsil eden Atatürk Havalimanımız bugün de önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bundan sonra da yarışmalara, fuarlara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Hedef 2023 diyerek şuralarımızı gerçekleştirmiştik. Bugün de mevcut durum ve geleceği konuşuyoruz. Bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda ciddi yol kat ettiğimizi görüyoruz.Bundan sonrası için yapmamız gereken işleri eksiklerimizi yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla yüzleştiğimiz küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. Ulaşım ve haber leşme sektöründe de ciddi değişimlere de neden olmaktadır.

Dünyanın yeni ve köklü değişimin eşiğinde olduğunu görüyoruz. Bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek hayırlı bir iş yapmış oluruz. Eğer harekete geçiremezsek insanlığı ağır bir kaosu beklediği açıktır. Türkiye önümüzdeki yeni sürecin öncülüğünü yürütmektedir. Uzakdoğu'yu batıya bağlayan baharat yolu ve ipek yolu gibi önemli noktalar bu coğrafyadan geçiyor. Bu güzel coğrafyanın sakinliği olarak insanlığa olan katkıları sunmak için hazırız.

19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varma konusunda bize büyük avantaj sağlıyor. Salgın döneminde insan gücünün önemini sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Üretim ve lojistik konusunda aynı sorumluluk ile karşı karşıyayız. Bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür. Türkiye'yi hala eski hali ile hatırlayanlara işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer birçok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Dostlarımıza hep bu teklifle giriyoruz.

Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haber leşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz. Bu yatırımların bir kısmını tekrar ifade etmek isterim. Bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km'den aldık, 28.340 km'ye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı konforlu güvenli karayolu taşımacılığını kurduk. Otoyol uzunluğumuzu 1714 km'den 3532 km'ye yükselttik. Balkanlardan ülkemize giriş kapısı olan Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip ülkeyiz. Aydın Denizli, 1915 Çanakkale Köprüsünün de yer aldığı projelerle 2023'te otoyol uzunluğumuzu 4100 km üzerine çıkarıyoruz. 14300 km daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık. Toplam tünel uzunluğunu 50'den 631 km'ye, köprü uzunluğunu 311'den 710 km'ye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler bıraktık. Bu eserlerle artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıktı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demiryolu ağlarımız ihmal edilmişti. Hiçbir ilave yapılmadan teslim aldığımız 12803 km demiryolu ağımızı tamamen yeniledik. Sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe kat ettik. YHT hatlarını işletmeye açtık. 3500 km yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor.YHT hatlarında Ankara Sivas kısmını açıyoruz. Birçok güzergâhta çalışmalar sürüyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu sayesinde kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik.

Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek çatı altında topladık. Milli elektrikli lokomotifimizin üretimine önümüzdeki yıl başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık. Prototip tasarımı kısmındayız. En büyük atılım alanlarından biri havayolu taşımacılığıdır. Yurtiçinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Yakında 61'e ulaşacak. Yurtdışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik. 3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız en iyiler arasında 2. Avrupa'da en yoğun havalimanı arasında ilk sırada. Türkiye'nin büyük vizyonunun sembolüdür. THY de yerini sürekli yükseltiyor."

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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