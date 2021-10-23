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Seydişehir'de öğrencilere yangın eğitimi veriliyor

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de öğrencilere yangın eğitimi veriliyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilere yangın farkındalık eğitimi veriliyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrencilere yangın farkındalık eğitimi veriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Seydişehir Merkez İlkokulu, Mahmut Esat Ortaokulu ve TOKİ İlkokulu'ndaki öğrencilere, yangın konusunda eğitim programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekiplerimiz tarafından öğrencilerimize yangın öncesi, olay anı ve sonrasında doğru hareket tarzının nasıl olması gerektiği ile ilgili sinevizyon ve uygulamalı olarak sunumlar yaptı. Eğitim programlarında öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı. Amacımız yangının zararlarını azaltmaya ve önlemeye yönelik toplumsal bilinç oluşturmaktır. Bu bağlamda öğrencilerimiz uygulamalı olarak gördüklerini ve öğrendiklerini çevrelerine de anlatacaklar. İlçemizde bulunan okullarımızın genelinde eğitimler devam edecek." ifadelerini kullandı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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