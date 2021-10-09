Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi - Haberler
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Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Şarkıcı Demet Akalın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk konseri verdi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Şarkıcı Demet Akalın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde halk konseri verdi.

Demet Akalın, ağustos ayında orman yangınlarından etkilenen Mumcular Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Bodrum Belediyesince düzenlenen halk konserinde hayranlarıyla buluştu.

Mahalle meydanındaki konsere, yöre halkı ve bazı tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Demet Akalın konserde şarkılarını zaman zaman sahneden vatandaşların arasına inerek seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, kendisini izleyenler arasında bulunan ve doğum günü olan bir kız çocuğuna ayakkabılarını hediye etti. Akalın, konserine yanında getirdiği spor ayakkabılarıyla devam etti.

Halk konserini, aralarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un da olduğu çok sayıda kişi izledi.

Demet Akalın, buradaki konserinin ardından Bodrum Belediyesi "Sarı Yaz Konserleri" kapsamında Bodrum Kalesi'nde de sahne aldı.

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi - Haberler
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