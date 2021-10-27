Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi - Haberler
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Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Atakum ilçesinde okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi.

ATAKUM, SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Atakum ilçesinde okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi.

Atakum Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonundaki eğitimde, taşımacılık faaliyetlerinin düzeni ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak konuları ele alındı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sinan Gündüz, emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları ile şoförlerin uyması gereken trafik kurallar hakkında slayt eşliğinde bilgi aktardı.

Trafik kazalarını azaltmak ve bilinçli toplum oluşturmak amacıyla jandarma tarafından okullar ve mahallelerde eğitim verilmeye devam edileceği belirtildi.

Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi

Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi

Samsun'da okul ve personel servisi sürücülerine eğitim verildi

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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