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Şampiyon sporculardan Başkan Soyer'e teşekkür

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Şampiyon sporculardan Başkan Soyer'e teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Tokyo'da Türk jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanan İzmirli sporcu Ferhan Arıcan ve Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nın şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Kadın Takımı'nı konuk etti.

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Tokyo'da Türk jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanan İzmirli sporcu Ferhan Arıcan ve Büyük Kadınlar Türkiye Kupası'nın şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Kadın Takımı'nı konuk etti. Mecliste Başkan Soyer'e Avrupa'nın spor başkenti olma yolundaki vizyonu için teşekkür eden Ferhat Arıcan, "İzmir'in gönüllü spor elçisi olmaya hazırım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ekim ayı birinci birleşimi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Oturum öncesinde Başkan Tunç Soyer, İzmir'in gurur yaşatan başarılı sporcuları meclise takdim etti. Başkan Soyer, ilk olarak Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcu Ferhat Arıcan'ı sahneye davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Arıcan, "Bu madalya Türkiye'nin madalyası, bu madalya İzmir'in madalyası. İzmir ülkemizin Avrupa'ya en yakın kenti ve İzmir Avrupa'nın spor başkenti olma yolunda çok önemli avantajlara sahip. Sayın Başkanımız Tunç Soyer, bu potansiyeli keşfetti. İzmir'i spor kenti yapma yolunda çok önemli bir vizyon ortaya koydu. Bu başarılar, kısa vadede yapılan çalışmaların ürünüdür. Şimdi orta ve uzun vadede çalışmalar gerekiyor. İzmir'e 73 yıl sonra olimpiyat madalyası getirmiş bir sporcu olarak verilecek her türlü göreve hazırım. Antrenmanlardan arta kalan zamanlarda İzmir'in gönüllü spor elçisi olmaya hazırım. Çocuklara olimpiyat vizyonunu aktarma anlamında büyük bir görevim olduğunu düşünüyorum. Olimpiyat madalyasının bana verdiği sorumluluk çok daha büyük. İzmir'de dışarıda yürürken çocukların yanıma gelip 'seni olimpiyatlarda izledik, biz de cimnastiğe başlayacağız' demeleri en büyük mutluluk. İzmir'de daha fazla sporcu yetişsin, İzmir'e daha fazla madalyalar gelsin istiyorum" diye konuştu.

Şampiyon Kadın Su Topu Takımı kürsüde

Arıcan'ın ardından Başkan Soyer, Büyük Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Topu Kadın Takımı'nı sahneye davet etti. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kısa süre önce faaliyetlerine başlayan su topu şubesinin iki ayda yedi kupa kazandığını ve milli takımlarımıza onlarca oyuncu gönderme başarısı gösterdiği bilgisini vererek sporcuları teker teker tebrik etti.

Sporcular adına konuşan A Kadın Takım Kaptanı Aylin Söylemez, "Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Bizler dünyanın en zor spor branşını, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürüyoruz. Başkanımız Tunç Soyer'in gençlik ve spor kenti yaratma vizyonu doğrultusunda İzmir'in bu branşlarda aldığı çok önemli başarıların temsilcisi olarak başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

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