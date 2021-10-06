Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'dan kısa kısa

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ısıtma, soğutma ve mekanik tesisat sektör temsilcilerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, ISK-SODEX İstanbul 2021'e (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı) katıldı.

İSTANBUL (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ısıtma, soğutma ve mekanik tesisat sektör temsilcilerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, ISK-SODEX İstanbul 2021'e (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı) katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Hayrettin Uçkaç öncülüğünde komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin iştirak ettiği organizasyonda, heyet tesisat sektörüne yönelik yenilikler, günümüz ve gelecek teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçkaç, ISK-SODEX İstanbul 2021'in ısıtma, soğutma, klima, havalandırma gibi sektörün bütününe hitap eden, tüm bileşenlerini içeren kapsamlı bir fuar olduğunu belirterek, "Fuarda kendimizi geliştirme, sektördeki en son yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma, iş bağlantıları kurma ve geliştirme fırsatımız oldu. 7. Meslek Komitesi ve sektörümüz temsilcileri ile burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sakarya'da tesisat sektörünün her gün daha iyiye gitmesi için bu gibi fuarlara katılmaya, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, TEKNOFEST???????'te başarılı olan öğrencilere bilgisayar hediye etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdikleri mobil uygulamayla makamında ağırladığı TEKNOFEST'te başarı elde eden öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.

Yüce, Teknofest'te Turizm Teknolojileri Yazılım alanında kentin tanıtımına katkı sağlayacak sosyal medya özellikli seyahatname platformuyla beğeni toplayan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri İbrahim Sait Akarçesme, Faruk Öztürk, Utku Altıntaş'ı tebrik etti.

Takımın danışmanı Ayhan Yağız'a da öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yüce, ülkenin ve milletin geleceğine en iyi şekilde katkı sağlayacaklarını inandığı gençlere desteklerinin her zaman artarak süreceğini ifade etti.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

 ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

ECE RONAY'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E SUÇ DUYURUSU

 İstanbul'da herkes Kazlıçeşme keşfini konuşuyor! Yetkililer kamera karşısına geçecek

İstanbul'da herkes Kazlıçeşme keşfini konuşuyor! Yetkililer kamera karşısına geçecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 22:21:12. #1.12#