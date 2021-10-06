Sakarya'dan kısa kısa

İSTANBUL (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ısıtma, soğutma ve mekanik tesisat sektör temsilcilerinin oluşturduğu 7. Meslek Komitesi, ISK-SODEX İstanbul 2021'e (Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı) katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Hayrettin Uçkaç öncülüğünde komite üyeleri ve sektör temsilcilerinin iştirak ettiği organizasyonda, heyet tesisat sektörüne yönelik yenilikler, günümüz ve gelecek teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçkaç, ISK-SODEX İstanbul 2021'in ısıtma, soğutma, klima, havalandırma gibi sektörün bütününe hitap eden, tüm bileşenlerini içeren kapsamlı bir fuar olduğunu belirterek, "Fuarda kendimizi geliştirme, sektördeki en son yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma, iş bağlantıları kurma ve geliştirme fırsatımız oldu. 7. Meslek Komitesi ve sektörümüz temsilcileri ile burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sakarya'da tesisat sektörünün her gün daha iyiye gitmesi için bu gibi fuarlara katılmaya, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, TEKNOFEST???????'te başarılı olan öğrencilere bilgisayar hediye etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdikleri mobil uygulamayla makamında ağırladığı TEKNOFEST'te başarı elde eden öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.

Yüce, Teknofest'te Turizm Teknolojileri Yazılım alanında kentin tanıtımına katkı sağlayacak sosyal medya özellikli seyahatname platformuyla beğeni toplayan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri İbrahim Sait Akarçesme, Faruk Öztürk, Utku Altıntaş'ı tebrik etti.

Takımın danışmanı Ayhan Yağız'a da öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yüce, ülkenin ve milletin geleceğine en iyi şekilde katkı sağlayacaklarını inandığı gençlere desteklerinin her zaman artarak süreceğini ifade etti.