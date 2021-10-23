Sakarya'da tomrukların altında kalan işçi yaşamını yitirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde tomrukların altında kalan İşçi hayatını kaybetti.

Servetiye Mahallesi'nde Hendek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Akarlık orman deposunda kamyondan indirilen tomruklar V.K'nin (52) üzerine devrildi.

Ağır yaralanan işçi Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen V.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.