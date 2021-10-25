Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri kasımda sanatseverlerle buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında çeşitli konferanslar, konser, panel, söyleşi, tiyatro ve sinema gösterimleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekimde gerçekleştirilen Sapanca Şiir Akşamları ile başlayan kültür sanat etkinlikleri gelecek ay da devam edecek.

Çocuk etkinlikleri kapsamında 8 Kasım'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde ( Akm ) Yazar Mevlana İdris ile "Kitap ve Çocuk" söyleşisi, 13 Kasım'da "Arda ile Ceren Müzikali", 27 Kasım'da "Kaptan Pengu" tiyatro oyunları sahnelenecek.

Ayrıca, yetişkinlere yönelik 16 Kasım'da "Miras", 22 Kasım'da "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" tiyatroları oynanacak.

Ödüllü oyuncu Vincent Cassel'in rol aldığı Hors Normes (Kural Dışı) filmi 11 Kasım, "Saklı" filmi 18 Kasım, "Lübnan Semaları" 25 Kasım, Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi ise 29 Kasım'da AKM'de gösterime girecek.

Ayrıca, AKM'de 4 Kasım'da Yazar Serdar Tuncer ile şiir söyleşisi, 8 Kasım'da FİFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan ile "Futbola dair" söyleşi, 19 Kasım'da "Eve dönen şair Yahya Kemal" söyleşileri düzenlenecek.

Konferans ve paneller

Kasım ayı etkinlikleri kapsamında konferans ve paneller de gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 5 Kasım'da Ömer Tuğrul İnançer, 15 Kasım'da Yazar Nurullah Genç, 30 Kasım'da Yazar Doç. Dr. Yasin Pişkin'in "Hz. Peygamberi yeniden düşünmek" konferansı AKM'de, 24 Kasım'da Prof. Dr. İsmail Kara'nın "İslamcılık bugün nasıl anlaşılabilir" konferansı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi konferans salonunda yapılacak.

AKM'de ayrıca, 9 Kasım'da Yazar Mustafa Tatçı ve Leyla İpekçi "Yunus düştü yolumuza", 17 Kasım'da Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSEM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın moderatörlüğünde "Ortadoğu'nun bitmeyen krizleri", 24 Kasım'da "Bir şiirdir öğretmen" panelleri düzenlenecek.

Sanatçı Resul Dindar, 23 Kasım'da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde konser verecek, 26 Kasım'da ise AKM'de "Hattat hafız Saim Özel'e ahde vefa" saygı gecesi gerçekleştirilecek.

Kasım ayı kültür sanat etkinlik takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına "www.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek.