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Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı

Sağlık-Sen Adana Şubesi üyeleri, Pozantı ilçesinde doğal güzelliklere sahip Belemedik'te keyifli bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi.

ADANA (AA) - Sağlık-Sen Adana Şubesi üyeleri, Pozantı ilçesinde doğal güzelliklere sahip Belemedik'te keyifli bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi.

Özel tren ve otobüslerle Belemedik Tabiat Parkı'na gelen sağlık çalışanları, tarihi mekanları dolaştı, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalıştığını söyledi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu da Kovid-19 sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarının morallerini yükseltmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı

Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı

Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı

Sağlık çalışanları Belemedik'te moral depoladı

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri
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