Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Mehmet Çamur'un (35) kullandığı 53 EH 765 plakalı kamyonet, Yeşilköy mevkisinde yaklaşık 4 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile Erkan (24) ve Ertan Efiloğlu (22) ile Uğur Sezer (32) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı - Haberler
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