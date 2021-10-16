Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Mehmet Çamur'un (35) kullandığı 53 EH 765 plakalı kamyonet, Yeşilköy mevkisinde yaklaşık 4 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile Erkan (24) ve Ertan Efiloğlu (22) ile Uğur Sezer (32) yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.