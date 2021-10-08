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Rektör Aldemir, GSB Yurdu'nda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Aldemir, GSB Yurdu'nda incelemelerde bulundu

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde açılacağı duyurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait öğrenci yurdunun çevresindeki iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından 11 Ekim 2021 tarihinde açılacağı duyurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait öğrenci yurdunun çevresindeki iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, "Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Üniversitemiz Kampüs alanı içerisinde yapımı tamamlanan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız yurdunun 11 Ekim 2021 tarihinde açılacağını duyurdu. Yapım aşamasını dikkatle izlediğimiz yurt, öğrencilerimiz için çok önemli bir kazanım olacak. Aydın'a, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - AYDIN

Rektör Aldemir, GSB Yurdu'nda incelemelerde bulundu

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