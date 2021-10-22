PTT'nin 181'inci kuruluş yıl dönümü Antalya'da kutlandı

ANTALYA (AA) - Posta ve Telgraf Anonim Şirketi'nin ( Ptt ) 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na Antalya PTT Başmüdürlüğünce çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Antalya PTT Başmüdürü Hasan Ali Yazıcıoğlu, Başmüdür Yardımcısı Safi Apaydın, başmüdürlük çalışanları, Antalya PTT Şube Müdürleri ve dağıtım personelleri katıldı.

Tören sonrası Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, 181'inci müşteriye hediye takdim etmek üzere Antalya Güllük PTT Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

Müdürlükte 181'inci müşteriye Milli Mücadele'nin 100. yıl Pul Kataloğu hediye edildi.

Yazıcıoğlu, PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

PTT'nin Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Böyle bir kurumun mensubu olduğumuz için gurur duyuyoruz. Halka her noktada hizmet vermekten ise mutluluk duyuyoruz. PTT Türkiye'nin en yaygın ağa sahip olan kurumlarında biri. Kargo, tebligat gibi işlerde öncü ve lider pozisyonda. İnşallah çok daha uzun yıllar halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.