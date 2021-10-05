NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı

NİĞDE - Niğde Belediyesi sokakta yaşayan hayvanlar için yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ve en modern teknolojiyle donatılan yeni ameliyathanenin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi içinde son teknoloji ile donatılmış ameliyathane hizmete açıldı. Ameliyathanenin açılışına katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı konuşmada şehirlerin sadece insanların değil, bütün canlıların varlıklarını sürdürdüğü yerler olduğunu ifade ederek; "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle böyle güzel bir mekanı açmanın mutluluğu içindeyiz. Biz bugünün sadece sözde kalmasını istemedik, böyle bir mekan açarak hem ilimizin hem de çevrenin hizmetine sunduk. Niğde Belediyesi olarak ilimizde yaşayan sokak hayvanlarına karşı oldukça duyarlı hareket ediyoruz, sokak hayvanlarımız için 2 milyon liraya yakın yatırım yaptık. İnsan sağlığına verdiğimiz önem kadar, yaratılışımızın gereği ve sorumluluğumuz olarak da hayvan sağlığına değer veriyoruz, bizim amacımız hayvanları en güzel şeklide tedavi etmek. Alanında uzman veterinerlerimizle, personelimizle ve modern barınağımızla en sağlıklı koşullarda hayvanlarımızı koruyoruz. Dışarıdan gelen hayvanlarda barınağımızda tedavi edilip kısırlaştırılıyor ve geri alındığı yere bırakılıyor. Biz bu hayvanları yasal olarak 15 gün tutabiliyor, 15 gün sonra aldığımız yere küpeli bir şekilde geri koyuyoruz. Bundan dolayı sokakta yaşayan küpeli köpekler için gelen şikayetlere belediye olarak yapacağımız bir şey olmadığını da belirtmek istiyorum. Açtığımız bu ameliyathane hem ilimize hem de çevremizdeki ilçe ve kasabalara hizmet verecek. Sokak hayvanlarına ve de yabani hayata yönelik tedaviler burada sağlanacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun diyoruz" dedi.