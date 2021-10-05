Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı Niğde Belediyesi sokakta yaşayan hayvanlar için yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı

NİĞDE - Niğde Belediyesi sokakta yaşayan hayvanlar için yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ve en modern teknolojiyle donatılan yeni ameliyathanenin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi içinde son teknoloji ile donatılmış ameliyathane hizmete açıldı. Ameliyathanenin açılışına katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı konuşmada şehirlerin sadece insanların değil, bütün canlıların varlıklarını sürdürdüğü yerler olduğunu ifade ederek; "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle böyle güzel bir mekanı açmanın mutluluğu içindeyiz. Biz bugünün sadece sözde kalmasını istemedik, böyle bir mekan açarak hem ilimizin hem de çevrenin hizmetine sunduk. Niğde Belediyesi olarak ilimizde yaşayan sokak hayvanlarına karşı oldukça duyarlı hareket ediyoruz, sokak hayvanlarımız için 2 milyon liraya yakın yatırım yaptık. İnsan sağlığına verdiğimiz önem kadar, yaratılışımızın gereği ve sorumluluğumuz olarak da hayvan sağlığına değer veriyoruz, bizim amacımız hayvanları en güzel şeklide tedavi etmek. Alanında uzman veterinerlerimizle, personelimizle ve modern barınağımızla en sağlıklı koşullarda hayvanlarımızı koruyoruz. Dışarıdan gelen hayvanlarda barınağımızda tedavi edilip kısırlaştırılıyor ve geri alındığı yere bırakılıyor. Biz bu hayvanları yasal olarak 15 gün tutabiliyor, 15 gün sonra aldığımız yere küpeli bir şekilde geri koyuyoruz. Bundan dolayı sokakta yaşayan küpeli köpekler için gelen şikayetlere belediye olarak yapacağımız bir şey olmadığını da belirtmek istiyorum. Açtığımız bu ameliyathane hem ilimize hem de çevremizdeki ilçe ve kasabalara hizmet verecek. Sokak hayvanlarına ve de yabani hayata yönelik tedaviler burada sağlanacak. Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı

Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı

Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı

Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Stefan Kuntz Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niğde Belediyesi sokak hayvanları için ameliyathane açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:43:21. #1.12#