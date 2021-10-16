Müdür Süren: 'TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müdür Süren: "TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız"

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Kültür Sanat

Müdür Süren: "TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız"" Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, "Gençliğimizin bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar ile teknoloji bağımlısı olmadan çağın ötesine geçmeleri, sosyal medyanın esiri...

SİNOP (İHA) - Müdür Süren: "TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız""

SİNOP - Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, "Gençliğimizin bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar ile teknoloji bağımlısı olmadan çağın ötesine geçmeleri, sosyal medyanın esiri olmadan sosyalleşmeleri TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran bir gençlik olmaları için iş birliğine hazırız" dedi.

Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Sinop Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren günün anlam ve önemi kapsamında, "Yunus Emre'yi yerel imkanlarımızla en güzel bir şekilde anmak, onun insan sevgisi esas alan görüşlerini anlamak ve anlatmak, onun tasavvuf anlayışını gönül dünyasını, hoşgörüsünü, bilgeliğini ve şiirlerini daha iyi anlamak, dilimize, kültürümüze ve üşünce dünyamıza kattıklarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yıl sonuna kadar sürecek olan konferans panel ve belgesel gibi bir dizi etkinlik hazırladık" dedi.

Gençler için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayan Müdür Süren, "21. asır gençliğimizin köklü geçmişimizden devraldığımız zengin kültür ve medeniyetimize sahip çıkması, bir elinde Kur'an bir elinde bilgisayar ile teknoloji bağımlısı olmadan çağın ötesine geçmeleri, sosyal medyanın esiri olmadan sosyalleşmeleri TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran bir gençlik olmaları için bütün imkanlarımızı seferber ederek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze bağlı bütün sanat kurumlarımızdan gençleri yararlandırmak, onların sosyokültürel ve diğer gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kısa belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Şiir ve müzik dinletisi yapıldı. "Yunus Emre Sönmeyen Küller" adlı tiyatro izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Müdür Süren: TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız

Müdür Süren: TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız

Müdür Süren: TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız

Müdür Süren:
İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin Okan Bayülgen
Spor Sergio Perez Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Binali Yıldırım Schumacher
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Müdür Süren: 'TikTok gençliği yerine TEKNOFEST'lerde proje yarıştıran gençlik için iş birliğine hazırız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 12:00:54. #1.12#