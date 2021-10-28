MSB'den 'F-35' açıklaması

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla toplantı yapıldığı, müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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