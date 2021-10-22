MUĞLA (İHA) - Menteşe'de özel çocuklara özel tiyatro oyunu

Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi 35 özel çocuk Menteşe Belediye tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Ormanın Anahtarı' adlı oyunu izlediler.

MUĞLA - Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz Salonunda sahnelenen oyunu kahkahalarla izleyen özel çocuklar, oyun sırasında çalan müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendiler.

Oyunu çocuklar ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi Menteşe Belediyesi Tiyatrosu aktif hale geldi. Sadece Muğla'da değil, Muğla'nın dışındaki İstanbul ve İzmir'de dahil olmak üzere çok farklı illerde tiyatro oyunları sergiliyoruz. Bugün de bizler için çok önemli olan Muğla'daki özel okulda okuyan çocuklarımız, özel eğitim alan çocuklarımız, onların her gün 100 kişilik bir yemeğini Menteşe Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bugün onlarla beraber tiyatroda buluştuk. Ben de onlarla beraber oyunu baştan sona kadar izledim. Gerçekten onların buradaki küçücük mutluluğu, oyunu izlerken alkışlamaları bizler için dünyanın en büyük mutluluğu, en büyük duygusu. Onu yaşıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak Menteşe Tiyatromuz bu tür etkinliklere devam edecek. Muğla'mızın dışında da turlara çıkacak. Ama özel çocuklar, gerçekten onlar özel insanlar. Her zaman onların yanında olmaya, bu tür etkinliklerle onlarla beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.