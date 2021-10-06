Malatyalı çiftçi, bulduğu gök taşlarından birini üniversiteye bağışlayacak - Haberler
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Malatyalı çiftçi, bulduğu gök taşlarından birini üniversiteye bağışlayacak

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatyalı çiftçi, bulduğu gök taşlarından birini üniversiteye bağışlayacak

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçi Mustafa Bulut, 5 yıl önce bulduğu gök taşlarından birini, bilimsel çalışma yapılması için üniversiteye bağışlayacak.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçi Mustafa Bulut, 5 yıl önce bulduğu gök taşlarından birini, bilimsel çalışma yapılması için üniversiteye bağışlayacak.

Bulut, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce emekli olduğunu ve Fındık Mahallesinde çiftçilik yapmaya başladığını anlattı.

Mahalledeki arazide gezerken bulduğu bir taşın ilgisini çektiğini ve bu taşı aracına alarak uzun yıllar yanından ayırmadığını belirten Bulut, bir arkadaşının o kaya parçasının gök taşı olduğunu söylemesi üzerine merakını gidermek için analiz ettirdiğini belirtti.

Bulut, analizlerde taşın gök taşı olduğunun saptandığını dile getirerek, daha sonra mahallede benzer taşları aramaya başladığını vurguladı.

"En büyük gök taşlarından birini bulduğumu tahmin ediyorum"

Farklı büyüklük ve ağırlıklarda çok sayıda gök taşı bulduğunu ve hepsinin analizlerini yaptırdığını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"İlk gök taşını yaklaşık 5-6 yıl önce arazide gezerken buldum. Yaklaşık 6 kilogram civarında. Arabaya koydum öyle içinde kaldı. Bir arkadaşım taşı gördü ve bana 'bunu neden gezdiriyorsun, bu gök taşı' dedi. Önce inanmadım, sonra şüphelendim ve taşı eve koydum. Taşı üniversiteye götürdük, oradaki hoca da gök taşı olduğunu söyledi. Zaten buraya yıllar önce gök taşı düştüğü söyleniyordu. Ben de aramaya başladım ve büyük gök taşları buldum. En büyük gök taşlarından birini bulduğumu tahmin ediyorum."

Elinde toplamda bir tondan fazla gök taşı olduğunu kaydeden Bulut, "Birkaç ton taş var elimde. İlçemiz rekorlar kitabına girebilir, ben de en çok gök taşı bulan kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilirim. Bulduğum taşların bir tanesini İnönü Üniversitesi Mühendislik Bölümüne hediye etmeyi düşünüyorum, talebeler faydalansın, araştırsın, ilmini geliştirsin." diye konuştu.

"Amerika alıyor, şimdi Avrupa ile Çin de alıyor"

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yunus Önal ise bölgede bulunan taşların analizlerinin yapılması için kendilerine zaman zaman başvuruda bulunulduğunu söyledi.

Son olarak Mustafa Bulut'un da kendilerine bir numune getirdiğini, yaptıkları analizlerde taşın göktaşı olduğunu saptadıklarını ifade eden Önal, şöyle devam etti:

"Tabi bunun daha büyük uluslararası laboratuvarlarda analizlerinin yapılması gerekiyor. Gök taşı uzayda milyarlarca yıl önce oluşmuş, uzayda gezen, dünyamızın çekim alanından etkilenerek atmosferi geçerek, yeryüzüne düşen bir malzeme. Atmosferi geçerken yüzeyi binlerce derece sıcaklığa ulaşıyor, önemli olan taşın bileşimi."

Önal, gök taşlarını dünyada birkaç ülkenin satın aldığını ve belli alanlarda kullandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gök taşlarını daha çok Amerika alıyor, şimdi Avrupa ile Çin de alıyor. 'Gök taşını teknolojide kullanabilecek ürünlere dönüştürebilir miyiz' sorusunun cevabını arıyorlar. Tabii gönül bunların ülkemizde değerlendirilmesini istiyor. Ülkemiz dünyada gök taşlarının düştüğü ülkeler arasında önemli bir nokta. Tabii taşları bulan köylüler için ise iyi bir gelir kaynağı. Tabii bilim insanları için önemli bir malzeme. Uzay teknolojisinde, savunma sanayide ve kimya endüstrisinde göktaşları kullanılıyor. Gök taşı aynı zamanda hammadde kaynağı, içerisindeki çok nadir elementler endüstride kullanılıyor. "

Kendisine getirilen numunenin analizini yaptığına değinen Önal, "Demir, silisyum, nikel çıktı, bir miktar volfram var. Çok daha detaylı analizlerde içeriği ortaya çıkar." diye konuştu.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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