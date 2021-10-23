Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

MALATYA - Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Ekim Çarşamba günü Doğanşehir İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda D.T. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı H.S.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ayağında yaralanan H.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda D.T. olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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