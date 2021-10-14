Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...
AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 20'ye yükseldi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 20'ye yükseldi.
AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri