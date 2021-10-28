Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin telefon direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin telefon direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat: 14.15'te Kulu ilçesi Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. (41) idaresindeki 06 AU 5566 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye giren otomobil önce telefon direğine ardından da savrularak bir bahçenin demir kapısına çarptı. Kazada büyük çapta hasar alan otomobilin sürücüsü S.P. yaralandı. Özel bir araçla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı

Konya'da otomobil telefon direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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