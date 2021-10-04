Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
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Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden H.Ö isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı istihbaratı alınması üzerine, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpekleri "Öğle" ve "Tonaj"ın katılımıyla şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 3.920 gram kubar esrar ve 81 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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